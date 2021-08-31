Горняк22: Экс-мисс Вселенная ответила, почему россиянки мало побеждают в конкурсах красоты

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Российские девушки считаются самыми красивыми в мире, но побед на международных конкурсах красоты они практически не одерживают

В России не развита индустрия конкурсов красоту так, как в странах Северной и Южной Америки, рассказала победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, сообщает «Слово и Дело».

«У нас такие конкурсы не так популярны, как за рубежом. Конкурсы зародились в Бразилии, и Латинская Америка больше их воспринимает. Девушки из европейских стран редко их выигрывают. На Востоке и в Латинской Америке участниц девушек готовят к конкурсам красоты на уровне государственной политики», – рассказала она.

По её словам, красота славянских женщин – особенная и собирательная. Славянки могут сочетать в себе элементы восточной и европейской красоты.

Напомним, что российские девушки всего трижды побеждали в международных конкурсах красоты: в 1992 и 2008 годах россиянки завоевали титул «Мисс мира» и один раз в 2002 году – «Мисс Вселенная».

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