Горняк22: 15 человек погибли в Барнауле за полгода в дорожных авариях

ДТП в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Более 40% ДТП в Барнауле приходится на наезды на пешеходов, в том числе с тяжелыми последствиями для здоровья участников аварий

За январь-июнь в Барнауле произошло 411 ДТП, в которых погибли 15 человек. В первом полугодии прошлого года за этот же период погибли только четверо, то есть почти вчетверо меньше. Об этом говорится в проекте отчета начальника управления МВД России по Барнаулу, с которым он выступит 3 сентября на заседании гордумы.

В числе основных ДТП с тяжкими последствиями – наезды на пешеходов. Таких за полгода было 180, в них погибли семь человек (в январе-июне 2020-го – четыре).

Из общего количества ДТП 113, то есть больше четверти, произошли на пешеходных переходах, с летальным исходом – два человека, 116 получили травмы (2020 – 90). Подавляющее большинство из этих аварий – 101 – случились по вине водителей транспорта, и только 12 – из-за ошибок пешеходов.

При этом, как сообщает сайт городского комитета по образованию, за полгода произошли 72 аварии с участием детей против 50 за такой же период 2020-го. Никто не погиб, но ранены – 79 ребенка против 53 за год до этого. Пострадали 44 ребенка-пешехода и 24 – пассажира.

В отчете полиции сообщается, что в Барнауле 35 мест концентрации ДТП. Из них на 12 безопасность дорожного движения обеспечена полностью, на 17 – частично, на шести – «мероприятия <…> остаются не выполнены по причине отсутствия подрядной организации».

Речь может идти о том, что еще не проведены торги на установку шести комплексов видеонаблюдения.

Всего за нарушения ПДД за полгода выписали штрафов более чем на 48 млн рублей.

Выявили 1 051 пьяного водителя, возбудили по таким фактам 150 уголовных дел.

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