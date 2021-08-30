Горняк22: Больничные на детей и гаражная амнистия: какие законы вступят в силу в сентябре

Государственная дума Фото: duma.gov.ru

При оформлении документа на время ухода за больным ребенком на размер выплаты больше не будет влиять стаж сотрудника, а участки под гаражами позволят оформлять в собственность

С 1 сентября в России вступают в силу ряд важных законов, в том числе – о больничных на детей и гаражной амнистии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Какие законы вступят в силу в сентябре

Закон о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С 1 сентября их будут оплачивать на новых условиях: на размер пособия больше не будет влиять стажа работы, а сам он составит 100% от среднего заработка сотрудника. Закон о гаражной амнистии. Россияне впредь смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. Закон о Едином регуляторе азартных игр. Позволит выявлять нарушающих закон букмекеров, в том числе работающих в сети Интернет. Организовывать азартные игры можно будет только в при присоединения к информационной системе регулятора, а отчисления от такой деятельности будут направлять спортивным федерациям и лигам. Закон о выплате по исполнительному производству. Работодатели будут обязаны в течение трех ней со дня выплаты перечислять удержанные средства на депозит судебных приставов. Зафиксированный дорожной камерой штраф можно будет обжаловать через Госуслуги. Студенты получат возможность приобретать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения или факультет после окончания второго курса.

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