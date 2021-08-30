Горняк22: ФСБ рассекретила имена фашистских карателей с Украины

Мемориал Славы Фото: Анна Меньшикова

Свидетельства времен Великой Отечественной войны впервые обнародовали в рамках проекта «Без срока давности». Речь идет о карательном отряде «Украинская компания»

ФСБ обнародовала имена фашистских карателей — выходцев с Украины, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирного населения. Об этом сообщает портал URA.ru.

Один из тех, кто фигурирует в допросах, — Александр Родин, который служил в карательном отряде «Украинская компания» под командованием экс-офицера Красной Армии Николая Мирошниченко.

Структура, созданная в июне 1942 года, была причастна к убийству 170 мирных жителей Орловской области, в том числе грудных детей.

Родин рассказал, что один из участников отряда – Иван Баюров – в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района области, лично убив восемь девушек и женщин. Сам он признался, что расстрелял семь человек, среди которых было трое детей в возрасте до восьми лет.

Родин служил гитлеровцам вплоть до 12 февраля 1943 года. Впоследствии был арестован и обвинен в измене Родине, за что грозила смертная казнь.

Командира «Компании» Мирошниченко арестовали уже после войны и расстреляли по приговору военного трибунала.

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