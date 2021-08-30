Горняк22: Прокуратура проверит видео со стреляющим по стаду коров туристом на Алтае

Кадр из видео Фото: instagram.com/prokgorny

Сейчас аккаунт мужчины, который, предварительно, опубликовал запись, является закрытым. Ведомство намерено дать оценку его действиям

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по факту размещенного в соцсетях видео, на котором турист стреляет по стаду коров из пневматического пистолета. Об этом 29 августа сообщает Instagram ведомства.

«Действиям данного лица будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства. Будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении.

Накануне в Сети появились кадры из сторис пользователя Instagram, на которых видно, как мужчина ведет стрельбу по животным. Пользователи считают, что героем ролика является житель Новосибирска, который прежде демонстрировал езду по «встречке» через двойную сплошную.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Республике Алтай произошел конфликт между местным жителем и туристами.

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