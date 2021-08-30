Горняк22: На Алтае убийцы сутки возили полуживую жертву в автомобиле

Тюрьма Фото: pixabay.com

Инцидент произошел почти год назад Онгудайском районе. На скамье подсудимых — два жителя республики и уроженец соседнего Алтайского края

В Республике Алтай трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, вечером 6 сентября 2020 года четверо мужчин и женщина распивали спиртное на животноводческой стоянке в урочище «Тебе-Кудюр» Онгудайского района. В какой-то момент у одного из них возник конфликт с ранее судимым за убийство 34-летним собутыльником.

Последний схватил нож и ударил 42-летнего оппонента в грудь. Тот упал, однако через некоторое время стал подавать признаки жизни. Мужчины решили добить его, нанеся множественные ножевые ранения. Затем они положили его тело в автомобиль и около суток колесили по району.

Как оказалось, мужчина все это время был жив – его обнаружил знакомый злоумышленников. Он доставил пострадавшего в больницу, где тот 8 сентября скончался от ран и обильной кровопотери.

Обвиняемых – двух местных жителей и одного выходца из Алтайского края – заключили под стражу, в ближайшее время дело материалы направят в суд. Максимальная санкция, которая может грозить обвиняемым – пожизненное заключение.

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