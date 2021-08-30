Горняк22: В МЧС сообщили подробности гибели вице-президента алтайской Федерации рафтинга

Кирилл Косогоров Фото: instagram.com/kirillkosogorov

По данным ведомства, при прохождении трудного участка горной реки каяк Косогорова перевернулся. Товарищи вытащили тело из воды, однако спасти мужчину не удалось

Погибший во время сплава вице-президент алтайской Федерации рафтинга и гребного слалома, 33-летний Кирилл Косогоров совершал поход на каяках в составе незарегистрированной у спасателей группы из шести человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Республике Алтай.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило 28 августа.

«Спортсмены совершали водный поход по нескольким горным рекам, при прохождении ущелья на реке Башкаус каяк Кирилла перевернулся. Товарищи вытащили его на берег, но спасти его не удалось», – рассказали в управлении.

Из-за труднодоступности места эвакуация наземным транспортом или пешим порядком оказалась не возможна. Спортсменам удалось организовать транспортировку с привлечением вертолёта коммерческой организации «Алтай Авиа» и спасателей.

Вылет планируется 30 августа – из-за отсутствия площадки для приземления спасателям предстоит совершить десантирование с борта в воздухе, чтобы поднять тело на борт. В дальнейшем его передадут правоохранительным органам в селе Онгудай.

Ранее «Толк» сообщал о том, что трагедия произошла в нижнем ущелье реки Башкаус. Маршрут называют одним из опаснейших на территории бывшего СССР, ряд порогов здесь имеют высшую – шестую – категорию сложности.

ТОЛК