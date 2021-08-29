Горняк22: Иммунолог написала открытое письмо Путину c жалобой на врачей-антипрививочников

Дарья Карташева-Эберц Фото: скриншот канала "Ходят Слухи" на youtube.com

«Что делать? Каким врачам верить?», – задает вопрос ученая. В письме она поднимает проблему отсутствия контроля за дезинформацией о прививках

Уроженка РФ, ученая-иммунолог из Франции Дарья Карташева-Эберц написала в своем блоге в Instagram «открытое письмо» Владимиру Путину от имени простого жителя Белгорода. В нем женщина рассуждает о проблеме существования диаметрально противоположных точек зрения на вакцинацию в медсообществе и о том, что дезинформация о вакцинах практически не наказуема.

«Мы очень ждали решения проблемы от наших ученых. С прошлой зимы нам объявили, что вакцина создана в России. Мы сначала очень обрадовались, ведь это ответ на наши страхи, решение наших проблем, снижение вероятности пройти через круги ада COVID-19. Мы получили надежду. И тут мы попали в тупик: с одной стороны, нас призывают вакцинироваться: Минздрав, министр здравоохранения региона, эксперты в телевизоре, даже Малахов! С другой именитые ученые, профессора и академики, такие как Редько, Полетаев, Воробьев, Жолобак и другие, а также общественные деятели, такие как Мария Шукшина и Ксения Алферова, проводят круглые столы и пишут статьи, в которых объясняют, что вакцинация нас убьет. Кому нам верить?», – пишет Дарья.

10 августа, 6:04

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Опрошенные «Толком» представители зарубежья говорят, что у них прививаются гораздо охотнее. Отсюда и разница в заболеваемости: во всех странах она в разы ниже, чем в РФ

Ученая пишет, что и врачи в поликлиниках отговаривают пациентов от вакцинации и дают им медотводы, причем не всегда обоснованные. Так, Дарья приводит в пример медотвод из-за диабета и эмфиземы легких, тогда как в официальных рекомендациях людям с этими заболеваниями напротив, показана вакцина от ковида из-за повышенного риска погибнуть от болезни.

«Почему, если вакцинация опасна, нам продолжают ее рекомендовать, ставить условия на работе? А если [противники прививок] на круглых столах обманывают нас или заблуждаются, почему гласность [такой информации] никак не регулируется, а министерство здравоохранения никак не комментирует их деятельность?», – задает вопрос президенту РФ иммунолог.

Ранее врачи уже комментировали самые популярные доводы антипрививочников. Мифы о вакцинации развенчивала российский биолог и научно-популярный блогер Антонина Обласова.

Вакцинацию поддерживает министр здравоохранения Алтайского края, а тяжелобольные пациенты в ковидариях жалеют, что не привились. В ходе третьей волны коронавируса в крае с приходом нового штамма тяжело болеть и попадать в реанимации стали относительно молодые пациенты в возрасте 30-40 лет.

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