Горняк22: Певица МакSим долго не сможет петь после комы

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Сейчас артистка активно восстанавливается после тяжелой болезни. Однако выступления и концерты в данной ситуации невозможны

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская заявила, что артистка пока не может петь и выступать на сцене, сообщает «Газета.ру».

Сейчас ей предстоит долгий путь реабилитации.

«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают», — сообщила Богушевская.

По ее словам, артистка хорошо говорит, однако петь ей пока рано.

13 августа МакSим выписали из больницы, где она провела больше месяца на ИВЛ. Абросимова несколько недель находилась в коме из-за двусторонней пневмонии, врачи давали осторожные прогнозы на ее выздоровление.

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