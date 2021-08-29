Горняк22: В Алтайском крае с 5 сентября изменится расписание пригородных поездов

Железная дорога. Поезд Фото: S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay

Скорые пригородные поезда «Просторы Алтая» сформированы из новых комфортных пассажирских вагонов и соответствуют современным стандартам предоставления услуг пассажирам

В Алтайском крае с 5 сентября РЖД пустит дополнительные скорые пригородные поезда, сообщает пресс-служба компании.

Так, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря жители число поездов будет увеличено.

Скорый поезд №6131/6133 по маршруту Барнаул – Рубцовск отправится в 8:36, прибудет в пункт назначения в 12:55.

Скорый поезд №6133/6134 отправится со станции Рубцовск в 15:50, прибудет в Барнаул в 20:06.

Ранее поезда курсировали преимущественно только по нечетным числам.

Напоминаем, что сейчас по маршруту Барнаул – Рубцовск также

ежедневно курсируют скорые пригородные поезда №6121/6123 и №6124/6122.

В РЖД уточнили, что вагоны оснащены удобными мягкими креслами и индивидуальными откидными столиками. Кроме того, в поездах используется современная система

кондиционирования и обеззараживания воздуха, ведется видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что в России начали продажу льготных билетов на поезда для семей с детьми.

ТОЛК