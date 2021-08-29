Горняк22: Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Владимир Бурдин Фото: vk.com/club953724

Сейчас музыкант находится в реанимации екатеринбургской больницы в тяжелом состоянии. Коронавирусная инфекция у него не подтверждена

Поэт и музыкант, один из основателей известной группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Об этом сообщается на его странице в соцсети «Вконтакте». У мужчины повреждены легкие и мозг.

«Владимир Бурдин в реанимации 14 больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – говорится в сообщении.

Его брат Тимофей Бурдин отметил, что у музыканта повреждено 80% легких. Однако коронавирус у нег не подтвержден. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы вытащить музыканта. Помощь родным пока не нужна.

Бурдин – один из основателей легендарной рок-группы «Смысловые галлюцинации», был ее участником с 1989 по 1993 год. Также он писал музыку, тексты, играл на гитаре и ударных, пел.

Ранее сообщалось, что певица МакSим впала в кому после заболевания. У нее также не была диагностирована коронавирусная инфекция.

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