Горняк22: Алтайский пловец завоевал второе золото Паралимпиады в Токио

Роман Жданов Фото: скриншот трансляции

Бийчанин на дистанции побил свой личный рекорд, его результат — 2:21.17. Он с большим преимуществом выиграл эту золотую медаль

Бийский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 150 метров в комплексном плавании в классе SM4, сообщает «Алтайский спорт». На втором месте оказался израильтянин Ами ОмерДадаон, на третьем – спортсмен из Японии Судзуки Такаюки.

Спортсмен с большим отрывом проплыл первые 50 метров на спине, еще больше оторвался от соперников на втором отрезке брассом и последние 50 метров преодолел вольным стилем.

Напомним, первое золото в Токио Роман завоевал 25 августа на дистанции 50 м брассом, установив рекорд мира. Также на счету нашего спортсмена бронза на дистанции 100 м вольным стилем.

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