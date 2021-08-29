Горняк22: Кравцов пообещал больше «никогда» не переводить школьников на «дистант»
Школа Фото: телеканал "Толк"
Электронные ресурсы дистанционного общения помогут учителю преподавать тот или иной предмет, более интересно рассказать о нем
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьников больше не будут переводить на дистанционное обучение, сообщает ТАСС.
«Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому очный формат обучения в прошлом учебном году», – сказал он.
По словам главы ведомства, информационные технологии помогают лучше передать педагогу предмет, но не заменить очное образование. Также система видеоконференции позволит учителям общаться между собой.
Ранее сообщалось, что в школах Барнаула сохранят противоковидные правила – это кабинетная система, когда учащиеся занимаются в одном классе, а педагоги приходят к ним вести урок, ступенчатое расписание, разобщенные обеды, термометрия и масочный режим.