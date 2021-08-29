Горняк22: Дожди с грозами и жара ждут жителей Алтайского края 29 августа

Жара. Лето Фото: pexels.com

Жаркая погода порадует жителей Алтайского края до конца лета, однако местами в воскресенье пройдут небольшие дожди с грозами

Жаркая, но местами дождливая погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 29 августа, сообщает сайт регионального Гидрометцентра

Алтайский край

Днем в регионе будет переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Утром в некоторых районах возможен туман. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура днём составит +26…+31 градус.

Барнаул

В воскресенье в краевой столице будет облачно, однако осадков синоптики не обещают. Порывы ветра могут достигнуть 7 м/с. Температура днем составит +27…+29 градусов.

Кроме того, до 30 августа в большинстве районов края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Ранее сообщалось, что синоптик пообещал сибирякам теплую осень и дождливую зиму.

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