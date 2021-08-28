Горняк22: 13 барнаульских школ с 1 сентября перейдут на пятидневную учебную неделю

Школьники Фото: pixabay.com

Массовый переход на пятидневку в Алтайском крае запланирован на 2022–2023 годы. Однако часть образовательных учреждений решили апробировать этот формат работы

В Барнауле 13 среднеобразовательных организаций в этом году перейдут на пятидневную учебную неделю. Такое решение они приняли самостоятельно и будут отрабатывать модель в пилотном режиме. Как пояснил в ходе онлайн-пресс-конференции председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, массовый переход, согласно новым федеральным образовательным стандартам, запланирован на учебные 2022–2023 годы.

«Это не значит, что эти 13 школ с 1 сентября полностью перейдут на пятидневную учебную неделю. Вероятно, это будут отдельные классы, которые смогут перераспределить нагрузку, например отказавшись от второго иностранного языка», – уточнил руководитель комитета.

Ранее экс-министр образования региона Максим Костенко говорил, что алтайские школы переведут на пятидневную учебную неделю в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС) к 1 сентября 2022 года.

Напомним, с инициативой сократить учебную неделю с шести до пяти дней в марте 2021 года выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это, по ее мнению, позволит детям больше времени проводить в кругу семьи и на свежем воздухе.

Эта тема активно обсуждалась в образовательном сообществе Алтайского края. Часть педагогов выступают за дополнительный выходной день, часть считают, что это может негативно повлиять на качество образовательного процесса, а также на уровень заработной платы учителей, которая зависит от учебных часов.

ТОЛК