Горняк22: Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева родила третьего ребенка

Маргарита Грачева Фото: instagram.com/margoritka1211

Блогер рожала в элитном роддоме на Фурштатской улице, в котором родились дети телеведущего Ивана Урганта, актрисы Анастасии Мельниковой и бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева

28-летняя телеведущая и блогер Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, рассказала в своем аккаунте в Instagram, что родила третьего ребенка.

Женщина выложила фото с новорожденным и написала, что стала мамой мальчика.

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10. Вес 3 кг 700 гр, рост 53 см», – сообщила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211)

Напомним, что в декабре 2017 года муж женщины Дмитрий Грачев вывез ее в лес и отрубил ей кисти рук топором после того, как Грачева ушла от него и подала на развод. Врачи восстановили левую кисть женщины, а на правой руке поставили протез. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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