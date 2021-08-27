Горняк22: Российские вузы объявили дополнительный набор первокурсников

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Дополнительное зачисление будет происходить в том числе и в МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Некоторые вузы принимают первокурсников и на бюджетной основе

В России вузы на фоне отмены второй волны зачисления не набрали нужное число студентов и устроили дополнительный набор, сообщает «Коммерсантъ».

О дополнительном наборе заявили в МГУ. На платной основе продолжают принимать на факультеты философии, психологии, а также на журфак и юридический. В университетах Иркутска, Воронежа и Севастополя открыли набор на бюджет.

По словам сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, к такой ситуации могли привести новые правила приема.

«Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то», – объяснил он.

Напомним, что ранее в вузы зачисляли в три этапа. Первыми шли победители школьных олимпиад и других льгот. После них в две волны шли остальные абитуриенты.

В 2021 году Минобрнауки отменило вторую волну и увеличило число доступных направлений подготовки. Абитуриентам разрешили подавать документы на десять факультетов в одном вузе.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле ученики начальной школы будут питаться бесплатно. Кроме того, власти усилят контроль за питанием в образовательных учреждениях.

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