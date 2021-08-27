Горняк22: Тело пропавшей россиянки нашли в холодильнике у бывшего парня
Арест. Наручники Фото: pixabay.com
По словам родственницы девушки, мужчина три дня просидел в квартире с расчлененным телом. Ранее подозреваемый лечился в психбольнице
25 августа в Перми тело ранее пропавшей 21-летней девушки нашли расчленённым в квартире её бывшего 25-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, потерпевшая пропала 22 августа. Девушка рано утром уехала на такси из дома и перестала выходить на связь. По словам. таксиста, её встретил светловолосый молодой человек, сообщает 59.RU.
Девушку начали искать, но 26 августа семье сообщили, что пропавшую нашли мертвой в холодильнике её бывшего возлюбленного. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали. Он признал свою вину.
Близкие потерпевшей рассказали, что с подозреваемым девушка рассталась ещё в 2017 году. Мужчина тяжело перенёс разрыв и звонил бывшей девушке с угрозами.
«Если бы мы знали, что она поедет к нему, то не отпустили бы ее. Он же псих! Он был помешан на ней. У парня проблемы с психическим здоровьем начались еще в детстве. Он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством», – рассказала родственница девушки.
Ранее в Тюмени бывший спецназовец признался в убийстве девятилетней девочки. По его словам, он был пьян во время преступления.