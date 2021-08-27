Горняк22: Зарубежные и российские курорты снижают цены перед бархатным сезоном

Отдых. Отпуск Фото: pixabay.com

По данным АТОР, минимальные цены на путевки в Крым на начало сентября по сравнению с концом августа уменьшились на 41%, а в Абхазию – на 45%

В начале сентября на российских и зарубежных курортах рекордно подешевел пляжный отдых, сообщает «МК».

«Семьи в сентябре провожают детей в сады и школы, к морю в эту пору едут пенсионеры, одиночки и бездетные пары. У этого контингента другие потребности и тратиться на то, что им не нужно, они не склонны», – объяснили аналитики.

Больше всего в первую неделю сентября упали цены в Турции. Так, десятидневный тур на двоих в отеле с тремя звездами по системе «всё включено» обойдётся в 39 тысяч рублей, для сравнения в конце августа самый дешевый тур стоил 54 тысячи рублей.

«На цены также повлиял турецкий ковид и анапский потоп, но для сентябрьского контингента это не так критично, как для отдыхающих с детьми», – отметили в одной из московских турфирм.

С 6 сентября в Турции начинают действовать новые ограничения для туристов. Все непривитые обязаны перед посещением всех общественных мероприятий сдавать ПРЦ-тест.

Ранее синоптик назвал сроки бархатного сезона на курортах России. По его словам, в текущем году он будет короче, чем в прошлом.

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