Горняк22: Врач рассказала, когда беременным нужно вакцинироваться от коронавируса

Беременность Фото: pixabay.com

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что «Спутник V» не влияет негативно на плод. При этом свои антитела мать передаёт новорожденному

Для вакцинации от коронавируса оптимальный срок беременности – это после 22 недель, рассказала внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина, сообщает «РИА Новости».

«Лучше привиться заблаговременно, но если этого не произошло, пройти вакцинацию можно во время вынашивания ребенка», – отметила она.

Специалист подчеркнула, что коронавирус у беременной увеличивает риски акушерских осложнений и смерти. Вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что иммунизация беременных сохраняет жизнь матери и её ребенка.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае ждут прихода четвертой волны COVID-19 осенью. Власти не будут закрывать развернутые ранее госпитали.

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