Горняк22: В России хотят ограничить число домашних животных в квартирах

Собака и кошка Фото: pixabay.com

Депутат Кирилл Черкасов также заявил, что если на человека напало животное из списка запрещённых к содержанию в домашних условиях, то для его хозяина должна наступить уголовная ответственность

В России запретят содержать в одной квартире неограниченное количество домашних животных, сообщает Ura.ru.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на 1 кв метр», – заявил зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

По его словам, наказание за нарушение этого положения должно доходить до уголовной ответственности. Кроме того, закон также ограничит количество животных, проживающих на территории частных домов.

«Задача Россельхознадзора и Минсельхозом такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно правовой базы этого не происходит», – отметил депутат.

Ранее «Толк» сообщал, что жительница Новоалтайска подбирает бездомных собак с улицы и даёт им приют. По её словам, город остро нуждается в приюте.

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