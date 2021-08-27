Горняк22: День российского кино 2021: история и традиции праздника

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Первый российский фильм показали публике в 1908 году. С того времени кино стало частью культуры, а это событие — важнейшим для кинематографа

Когда отмечается День российского кино

Ежегодно 27 августа отмечается профессиональный праздник всех людей, чья жизнь связана с кино. Об этом сообщает портал calend.ru.

А 28 декабря весь мир празднует Международный день кино.

История Дня российского кино

Раньше праздник носил другие названия: «День кино» и «День кино России». Привычное название утвердилось только после распада СССР.

Также неоднократно менялась дата праздника. Раньше он совпадал с Международным днем кино и отмечался 28 декабря.

Новую дату праздника – 27 августа – выбрали в 2001 году. Именно в этот день в 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации производства кино в России.

Традиции Дня российского кино

27 августа в крупных городах нашей страны устраивают кинопоказы, организуют встречи с деятелями кино, открывают выставки, проводят экскурсии и мастер-классы, посвященные кинематографу.

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