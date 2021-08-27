Горняк22: Краевое заксобрание 27 августа проведет последнюю в текущем созыве сессию

Депутаты АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Депутаты намерены рассмотреть несколько стратегических законопроектов, а также — накануне выборов — «бомбардируют» целым рядом социально важных инициатив

Сегодня, 27 августа, Алтайское краевое заксобрание проведет финальную для текущего созыва 56-ю сессию. Депутаты рассмотрят 32 вопроса – повестка в преддверии выборов будет необычайно богатой на законодательные инициативы в интересах избирателей.

Сессия пройдет не в парламентском центре, а в здании мэрии Барнаула на ул. Гоголя, так как в «родном доме» депутатов меняют оборудование в зале.

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Законы

На этом заседании депутаты планируют принять новую Стратегию развития края до 2035 года. В первом чтении ее приняли еще в 2019 году, потом карты спутала пандемия, и вот только сейчас подготовили документ ко второму чтению.

Также в повестке – второе чтение законопроекта об ограничении продажи детям напитков-энергетиков и товаров, содержащих газ. Напомним, депутаты серьезно спорили из-за этого документа: часть депутатов говорили о вреде таких напитков для здоровья детей и угрозе жизни из-за вдыхания газа, а другая часть (представляли бизнес) – что энергетики производятся по всем стандартам, а следить за здоровьем детей должны родители. Итоговый документ – попытка найти компромисс.

Депутаты собираются принять в окончательной редакции новый закон о молодежной политике в регионе.

Планируется, кроме того, утвердить поправки в закон о туризме, которые возложат на профильное управление края обязанность регулировать работу гидов и экскурсоводов, а местным администрациям дадут право разрабатывать программы развития отрасли.

Также поправками в региональный закон о «гаражной амнистии» местные власти наделят правом искать владельцев незарегистрированных гаражей и помогать им оформлять документы.

Инициативы

Помимо этого, депутаты направят на федеральный уровень сразу несколько инициатив.

Например, о возможности предоставления единой выплаты многодетным семьям вместо предоставления им бесплатного земельного участка.

С предложением освободить от уплаты транспортного налога льготников, имеющих машины с мощностью до 15 лошадиных сил, выступят справедливороссы.

Единороссы предложат усилить на федеральном уровне ответственность за нарушение правил регистрации аттракционов и за нарушение требований к их техническому состоянию.

Партия власти также выступит с инициативой закрепить на федеральном уровне возможность заменить предоставление квартир детям-сиротам старше 23 лет единовременной денежной выплатой.

Также депутаты предложат возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Среди инициатив – закрепление единых для всех регионов страны критериев определения категорий «дети войны», «многодетные семьи» и условий их поддержки.

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