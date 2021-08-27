Горняк22: Как получить биткоины: сколько времени их майнить и как купить за рубли

Майнинг. Криптовалюта. Биткоин Фото: Pixabay

Биткоин – первая и самая известная в мире криптовалюта – очень дорого стоит. Получить биткоин в 2021 году означает разбогатеть. Рассказываем, как это можно сделать (спойлер: очень сложно)

Сколько времени майнить 1 биткоин

В начале 2010 года всем желающим раздавали по несколько биткоинов за простые задания на специальных площадках в Сети. В 2021 году же майнить (то есть добывать) биткоины очень долго и дорого.

Чтобы майнить один биткоин на площадке под названием «Биткоин-кран» нужно около 380 лет, подсчитал hi-tech.mail.ru. Чтобы майнить биткоины в пуле, нужно примерно 42 месяца, а в одиночку – 11 минут. Правда, если вложить в добычу 50 млн долларов.

Как купить биткоины

Купить биткоины за деньги можно через криптобиржи (с комиссией за ввод средств), при помощи обменника и «с рук», пишет РБК. Однако все эти способы очень рискованные, и перед покупкой нужно обязательно проверить надежность продавца и обеспечить собственную безопасность и своей покупки. Важно помнить, что сфера цифровых активов в правовом плане слабо регулируется.

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