Горняк22: Умер 80-летний барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Чарли Уоттс Фото: instagram.com/charliewattsofficial
The Rolling Stones – одна из самых успешных рок-групп. Музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла, также они заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей
24 августа умер барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщили на официальной странице группы в Twitter.
«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса», – написали в сообщении.
Музыканту было 80 лет. Он скончался в окружении своей семьи в одной из больниц Лондона. Ранее барабанщик заявил, что «впервые в жизни потерял чувство ритма» и пропустит осенний тур группы по США из-за операции на сердце.
Группа The Rolling Stones считалась в свое время главным конкурентом The Beatles. За свою карьеру музыканты выпустили около 50 альбомов, которые распродали тиражом свыше 250 млн копий. В 2022 году коллектив отметит 60-летие со дня основания.
Ранее в столичном хостеле нашли мертвым экстрасенса Дардо Кусто. Он участвовал в шоу «Суперинтуиция», «Пусть говорят» и «Знаки судьбы».
Горняк22: Линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут для первых, девятых и 11 классов
1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com
Все 1094 учебных заведения региона готовы к работе с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Учебный год начнется очно
Торжественные линейки в честь нового учебного года 1 сентября в школах Алтайского края пройдут не для всех классов. Об этом 25 августа на заседании краевого правительства сообщила врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.
«1 сентября, в День знаний, линейки пройдут для первоклассников, девятых и 11-х классов», – сообщила она.
При этом днем ранее другой представитель ведомства информировала, что построения на День знаний состоятся у всех школьников.
По словам Говорухиной, все учебные заведения готовы к работе с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки – это 1094 школы.
Сам учебный год начнется очно при соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции – разные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
По данным главы министерства, уже почти 62% работников сферы образования получили прививку от COVID-19.