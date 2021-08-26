Горняк22: Автомобиль с туристами перевернулся на трассе в Республике Алтай
Место ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай
На кадрах с места происшествия видно, что легковушка в результате аварии получила серьезные повреждения. Пострадавшим потребовалась помощь медиков
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел 24 августа около 17.45 в селе Чепош на Чемальском тракте – слетела с дороги и перевернулась Toyota Corolla.
За рулем иномарки была 35-летняя жительница Новосибирска. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением.
Ее и девятилетнего мальчика-пассажира доставили в больницу. Однако госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
Ранее «Толк» сообщал о том, что пьяный водитель протаранил АЗС на трассе Барнаул – Новосибирск.