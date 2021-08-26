Горняк22: Алтайские пенсионеры получат выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре

Выплаты. Деньги Фото: Алексей Кучерявых

В регионе анонсированные президентом выплаты получат около 730 тысяч людей пенсионного возраста. К ним относятся как работающие, так и неработающие получатели пенсии

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей все пенсионеры из Алтайского края получат уже в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В регионе выплата распространится более чем на 730 тысяч работающих, неработающих, военных и прочих пенсионеров по линиям других ведомств.

Для того, чтобы получить выплату, не нужно будет оформлять какие-либо документы или подавать заявления. Все данные о получателях есть в Пенсионном фонде РФ, а потому выплаты начислят автоматически.

С такой инициативой ранее выступил президент России Владимир Путин, отметив, что в качестве прямой помощи необходимо обеспечить единовременную выплату пенсионерам и военнослужащим.

Всего на выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей. Средства пойдут из дополнительных доходов страны.

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