Горняк22: В Алтайском крае служебный пес помог раскрыть кражу
Кинолог с собакой Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Собака смогла на протяжении нескольких сотен метров удерживать след и в итоге привела к частному дому, где полицейские обнаружили награбленное
В Алтайском крае служебная собака помогла раскрыть кражу оборудования из спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел на днях в селе Смоленское – неизвестные ночью вынесли инвентарь из зала.
Для поиска злоумышленника в райцентр прибыл инспектор-кинолог из Бийска. Пройдя несколько сотен метров, служебная собака уверенно довела правоохранителей до частного жилого дома, в ходе осмотра которого стражи правопорядка обнаружили похищенное.
Подозреваемого удалось установить, он уже сознался в содеянном. Проверяется причастность к мужчины к серии краж.
Ранее «Толк» сообщал о том, что полиция раскрыла серию дачных краж в пригороде Барнаула.