Горняк22: Гуляющее по полю мини-«торнадо» сняли на видео в Алтайском крае

Природа Фото: pixabay.com

Увлекаемый потоками воздуха столб земли поднялся на высоту нескольких метров и двигался по полю в течение нескольких минут

В Алтайском крае на видео попал песчаный вихрь, гуляющий по сельскохозяйственному полю. Кадры публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

Сообщается, что съемку сделали 24 августа в Троицком районе.

В отличие от торнадо, которое образуется в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком, вихрь возникает из-за неустойчивости и турбулентности, создаваемой нагревом и градиентами потока.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае в конце августа неожиданно зацвели яблони.

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