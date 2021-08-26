Горняк22: «Не давайте энергии утекать». Гороскоп на сегодня, 26 августа

Энергия. Лампа Фото: Pixabay

Астрологи прогнозируют Близнецам благоприятные перемены в жизни, Ракам — большую удачу в любви, а Козерогам головокружительные любовные интриги

Гороскоп для Овна на 26 августа

«Не давайте своей жизненной энергии утекать», – советуют астрологи DailyHoro Овнам. Представителям знака стоит опасаться бесцеремонных людей, они могут быть опасны или притягивать негатив.

24 августа, 10:22

Календарь благоприятных дней для ухода за комнатными растениями на сентябрь 2021

Сентябрь – месяц, во время которого опытные цветоводы начинают готовить свои комнатные растения к зиме. Эксперты советуют прислушаться к звездам, чтобы использовать энергию Луны во благо

Гороскоп для Тельца на 26 августа

День будет напряженным. Многим Тельцам захочется острых эмоций, однако астрологи рекомендуют быть осторожнее с этими желаниями. Легкости дню добавят, как ни странно, работа и быт.

Гороскоп для Близнецов на 26 августа

Перемены, которые начнутся сегодня, приведут к благополучию и успеху. Удача улыбнется тем, кто победил страх перед будущим и идет навстречу неизведанному.

Гороскоп для Рака на 26 августа

День не подходит для финансовой активности, зато хорош для любви. Астрологи рекомендуют не закрываться от окружающих людей. Тем, кто состоит в отношениях, стоит провести время со второй половинкой.

Гороскоп для Льва на 26 августа

Удачный день, если не отвлекаться на пустые разговоры и беспокойства. Чутье должно привести Львов к счастливым переменам. Главное – мыслить прогрессивно.

Гороскоп для Девы на 26 августа

Желательно отдохнуть от изнуряющей работы в кругу близких людей, развеяться. Вернуть настроение помогут душевные разговоры и общение в неформальной обстановке.

Гороскоп для Весов на 26 августа

Астрологи советуют быть сдержанными по отношению к окружающим людям. Не стоит поддаваться на провокации. Заработать авторитет помогут выдержка и позитив.

22 августа, 7:06

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз, какой будет последняя полноценная неделя лета с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака. Рассказываем, что нас ждет

Гороскоп для Скорпиона на 26 августа

Работа будет вызывать беспокойство. Из-за постоянных раздумий, как решить рабочие проблемы, могут возникнуть недопонимания с близкими людьми.

Гороскоп для Стрельца на 26 августа

Стрельцам не рекомендуется брать в душу негатив. Стоит избавиться от обид, негатива, не прибегая ко лжи. Самым опасным чувством в отношениях с близкими станет ревность.

Гороскоп для Козерога на 26 августа

Любовные дела могут заставить забыть обо всем остальном, даже про дела и обязанности. Астрологи напоминают, что нежелательно доверять тайны незнакомым людям.

Гороскоп для Водолея на 26 августа

Не стоит нарушать законы, ведь это может вылиться в неприятности и штрафы. День будет идеальным для отдыха с семьи и детьми.

Гороскоп для Рыб на 26 августа

Астрологи не советуют принимать события близко к сердцу. Возможна проверка на прочность от мироздания. Может пройти незапланированное важное событие.

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