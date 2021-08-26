Горняк22: В Сибири выявили наибольшее количество бедных людей

Бедность Фото: pixabay.com

Наименьший уровень бедности зафиксировали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калужской, Курской и Нижегородской областях

В России наибольший уровень бедности выявили в Туве, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Об этом стало известно из данных Росстата, сообщает ТАСС.

«По итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн, или 12,1%, граждан за чертой бедности. Наибольший уровень бедности зарегистрировали в Туве – 34,1%, Ингушетии – 30% и Кабардино-Балкарской Республике – 24,2%», – рассказали аналитики.

Кроме того, высокий уровень бедности также зафиксировали в Республике Алтай (выше 23%).

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае цены выросли заметно выше реальных зарплат. На динамику реальных зарплат повлиял рост инфляции.

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