Горняк22: В алтайской районной поликлинике заявили об острой нехватке педиатров

Врач. Больница Фото: pixabay.com

Кадровый голод медицинских специалистов давно ощущается в Алтайском крае. Зачастую в районах жители не могут попасть на прием к врачу

Жители Заринска пожаловались, что не могут записать детей на прием к педиатру из-за кадрового голода в районе. Об этом они сообщили местной газете «Новое время».

Так, горожанка Наталья Пяткова рассказала, что у нее заболели оба ребенка, но талонов к врачу в поликлинике не оказалось.

«Предложили пройти через фильтр. Но младшему нет еще трех лет. Был, конечно, вариант прийти к концу приема к доктору. Но вероятность того, примет он нас или нет, была минимальной. Таких как мы там может оказаться с десяток человек. А время приема ограниченно. Пришлось обратиться к частному доктору», – рассказала она.

По ее словам, ситуация в городе напряженная: врачам приходится брать на себя дополнительные участки. Из-за этого в медучреждении скапливаются большие очереди.

Главврач горбольницы Алексей Бракоренко признался, что врачей действительно не хватает.

«Плюс свои коррективы вносит время. Так, двое педиатров находятся в декрете, два доктора этим летом ушли на пенсию. Трое специалистов по собственному желанию перешли работать в ковидный госпиталь. Как только ситуация стабилизируется, они выйдут на прежнее место», – пояснил он.

Однако, по словам врача, сейчас один медик приехал на работу в ЦРБ из другого города, еще двух выпускников медвуза ждут в больнице осенью.

Ранее сообщалось, что Алтайскому краю удается сократить дефицит ветеринарных специалистов.

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