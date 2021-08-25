Горняк22: В Новосибирской области девятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте

Батут Фото: pixabay.com

По словам эксперта, руководству комплекса, где находится батут, может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности за нарушение техники безопасности

19 августа в Краснообске Новосибирской области девятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что инцидент произошел на территории спорткомплекса «Армада». По словам мамы школьницы, девочка потеряла равновесие и из-за пары неловких движений ее занесло на батуте. После этого она почувствовала резкую боль в спине. Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвонка.

Женщина также отметила, что администрация спорткомплекса за безопасностью детей не следила, сообщает «КП».

«То, что происходит внутри, работники не контролируют совершенно. Батут закрытый: есть только вход и небольшие окошки. Инструктора нет, страховки на дочке тоже не было. Сама по себе конструкция очень неустойчивая», – рассказала она.

Следователи организовали доследственную проверку. Региональная прокуратура проверит спорткомплекс, где пострадала девочка.

Ранее «Толк» сообщал, что люди на полчаса застряли вниз головой на неисправном аттракционе. Аттракцион в парке появился совсем недавно – его завезли в начале июля.

ТОЛК