Горняк22: В России утвердили порядок информирования о пенсионных накоплениях

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Помимо размера пенсии, россиян будут информировать о том, сколько стажа нужно до выхода на пенсию, а также будут уведомлять о размере пенсионных накоплений

В России утвердили порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, сообщает РИА Новости.

Информацию о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать женщины в возрасте от 40 лет и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсии по инвалидности или досрочно. Сведения будут направлять раз в три года.

В Минтруда рассказали, что теперь россияне смогут заранее узнавать о своих будущих пенсионных правах. Приказ вступает в силу с 2022 года.

«К 45 годам у граждан обычно уже накоплен пенсионный капитал, и они начинают задумываться, как обеспечивать себя в будущем. Россияне смогут принять меры для повышения пенсии, если ее размер их не устроит», – заявили в ведомстве.

Ранее в России предложили вернуть прежний пенсионный возраст. Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

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