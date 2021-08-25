Горняк22: Более 8 тысяч жителей Октябрьского района останутся без горячей воды 25 августа

Кран. Вода Фото: pixabay.com

Такие меры позволят отремонтировать 20 метров тепловой сети и заменить задвижку в тепловой камере на улице Петра Сухова

25 августа у 8,2 тыс. жителей Октябрьского района Барнаула на 12 часов отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.

Так, ресурс не будет поступать с 9.00 до 21.00 в 72 дома, пять детский садов, три больницы и три школы.

Речь идет о домах на улицах Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, 80-й Гвардейской дивизии. Точные адреса, которые попадут под отключение, можно посмотреть в телеграм-канале СГК.

Ранее сообщалось, что 24 августа в Барнауле в течение суток не будет горячей воды в домах 14,1 тыс. горожан Индустриального и Железнодорожного районов.

ТОЛК