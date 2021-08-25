Горняк22: На Алтае убийца бизнесвумен и её сына пришел с повинной спустя 18 лет

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Долгое время преступление не удавалось раскрыть из-за отсутствия следов. Однако следователи постоянно к нему возвращались и проводили мероприятия

Следователи завершили дело в отношении двух братьев 39 и 40 лет, которых обвиняют в убийстве предпринимательницы и ее сына в Панкрушихинском районе, а также в грабеже, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в октябре 2003 года братья решили похитить деньги из дома владелицы местного магазина. Они знали, что 50-летняя женщина проживает дома одна с 13-летним сыном. Выставив стекло в окне, они проникли в квартиру. На глазах у ребенка старший брат шесть раз ударил женщину топором по голове, а затем младший брат зарубил ребенка. Из дома они похитили вещи и около 14 тыс. рублей.

По «горячим следам» силовики не смогли найти следов преступления и свидетелей и двойное убийство несколько лет оставалось нераскрытым.

В марте 2021 года к правоохранителям пришел старший брат и написал явку с повинной. Он рассказал, что его мучают угрызения совести и он хочет ответить за преступление. Младший брат сначала признался в убийстве и грабеже, а потом отказался от показаний, уверяя, что его оговорил родственник.

Ранее оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Теперь дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай нашли тело известного бийского бизнесмена.

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