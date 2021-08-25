Горняк22: Климатолог назвал сроки наступления глобальной катастрофы на планете

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Специалист подчеркнул, что прогнозы могут и не сбыться, если страны смогут сократить выбросы парниковых газов и тем самым затормозить глобальное потепление

Если человечество не будет замедлять глобальное потепление, то уже через 100 лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, что приведет к новому великому переселению народов, заявил климатолог Владимир Рябов, сообщает РИА Новости.

«Если уровень моря поднимется на несколько метров, то около 30% планеты окажутся затопленными. Это приведет к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья», – рассказал эксперт.

По словам ученого, уже к 2050 году уровень Мирового океана существенно повысится. Кроме того, изменение климата всего на несколько градусов повлечет за собой такие глобальные изменения, приспособиться к которым будет очень нелегко.

Ранее России предрекли рост смертности из-за аномальной жары. По словам эксперта, страна может одной из первых столкнуться с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.

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