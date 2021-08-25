Горняк22: Жаркая погода без дождей сохранится 25 августа в Алтайском крае

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение на период жаркой погоды, до 28 августа. С воскресенья ожидается постепенное похолодание

25 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +25…+30 градусов. Без осадков, утром местами туман. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду без осадков и около +27…+29 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, порывы достигнут 13 м/с.

ТОЛК