Горняк22: Кто такие опэушники и когда отмечается День оперативно-поисковых подразделений

Сыщик. Поиск. Наблюдение Фото: pixabay.com

25 августа свой профессиональный праздник отмечают работники самого засекреченного подразделения МВД России – День оперативно-поисковых подразделений

Когда День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ отмечается ежегодно 25 августа. Официально положение об оперативно-поисковом управлении утвердили в феврале 1996 года. В каждом областном и краевом УВД существуют подразделения ОПУ, и занимаются они везде одними и теми же вопросами. Об этом сообщает портал pravda.ru.

Чем занимаются оперативно-поисковые подразделения МВД

Это подразделение МВД специализируется на скрытом наружном наблюдении. Еще во второй половине XIX века эта функция была возложена на полицию. Позже возник первый орган полицейской разведки в России – институт так называемых филеров, то есть сыщиков.

Большинство работников ОПУ находятся вне штата полиции. Это значит, что они числятся работниками различных гражданских предприятий или вовсе безработными. Им на руки выдают документ прикрытия, обычно опэушники числятся работниками разных гражданских предприятий или же вовсе безработными.

Их основная задача заключается в негласном сборе информации о маршрутах передвижения объекта наблюдения, его контактах и местах посещения.

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