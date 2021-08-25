Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил пешехода на тротуаре. Видео

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

Авария произошла вечером на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой – водитель уходил от столкновения с другим авто и вылетел на обочину

В Барнауле легковой автомобиль сбил женщину-пешехода на тротуаре – видео момента произошедшего появилось в соцсетях.

ДТП случилось 24 августа около 19.40 на регулируемом перекрёстке улиц Малахова и Э. Алексеевой.

На кадрах с места происшествия видно, что один из автомобилей пытается сделать левый поворот, когда в него врезается едущее прямо авто. Последнее, уходя от столкновения, вылетает на тротуар у «зебры», где в это время стоит пешеход.

Машина сносит женщину с ног.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в ДТП на трассе Барнаул – Бийск пострадали трое взрослых и двое детей.

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