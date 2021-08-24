Горняк22: Аварийную двухэтажку разносят в «щепки» в Барнауле

Снос дома Фото: barnaul.org

Это уже восьмой дом в городе, который признали непригодным и опасным для проживания и сносят в текущем году. Всего за последние пять лет их снесли 63

В Барнауле сносят аварийный двухэтажный многоквартирный дом по адресу: ул. Восточная, 106. Сейчас демонтаж бывшего жилого здания выполнен более чем наполовину, сообщает пресс-центр городской мэрии.

В администрации уточнили, что подрядная организация приступила к сносу барака 20 августа. Сейчас здесь уже обрушены кровля и несущие строительные конструкции.

Также в городе проходит демонтаж еще трех аварийных домов на улице Беляева,18 и 20, и улице Пушкина, 88.

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