Горняк22: В сервис 2gis внесли 90 точек вакцинации от ковида в Алтайском крае

Кабинет вакцинации от COVID-19 Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В июле пункты вакцинации на картах 2gis искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской

В системе 2gis появились данные о 90 точках, где можно поставить прививку от коронавируса в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. В их числе 86 стационарных пунктов и четыре мобильных.

Так, сервис показывает пункты, расположенные в поликлиниках, торговых центрах, многофункциональных центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, школах, библиотеках, а также на крупных предприятиях. Чтобы найти эти пункты, нужно набрать в системе слово «вакцина» и выбрать предложенную подсказку «вакцинация от COVID-19».

Карта составлена благодаря сотрудничеству с ЦУР и региональным минздравом.

Ранее сообщалось, что поликлиника Барнаула отменила предварительную запись на вакцинацию от COVID.

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