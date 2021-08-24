Горняк22: Жара до +30 градусов придет в Алтайский край 24 августа

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Несмотря на то что ночами в регионе столбики термометров опускаются всего до +4 градусов, днем солнце накаляет воздух до +30 и выше

24 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +25…+30 градусов. В этот день преимущественно без осадков, утром местами опустится туман. Ветер подует северо-восточный, 3–8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле во вторник днем до +26…+28 градусов без осадков. Утром возможен туман. Ветер ожидается северо-восточный, 3–8 м/с, порывы достигнут 13 м/с.

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