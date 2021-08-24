Горняк22: Кто такой Евпатий Коловрат и что ни в коем случае нельзя делать 24 августа

Конь. Лошадь. Табун Фото: pixabay.com

Евпатий Коловрат – это богатырь из славянских сказаний. По народным поверьям, 24 августа, в день его памяти, на земле творились различные ужасы

24 августа традиционно отмечается народный праздник Евпатий Коловрат. По-другому его называют Евпл и День Евпла. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Кто такой Евпатий Коловрат

Как гласит предание, Евпатий Коловрат – прославленный воевода, живший в XIII веке. Со своей дружиной он сразился с монголо-татарской ордой после разорения Рязани. Он сражался настолько отчаянно, что и сам погиб в этой битве. После его смерти хан отдал уцелевшим русским воинам его тело и отпустил их. Тем самым он выразил уважение павшему храброму воину.

Народные традиции 24 августа

24 августа ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Считается, что умершие родственники обязательно придут и накажут пьяницу.

В этот день на Руси состригали шерсть с овец, потому что так она еще успевала снова отрасти к холодам.

Наши предки считали 24 августа страшным днем. Согласно поверью, на болотах появлялся белый конь, который искал своего погибшего всадника. А после захода солнца на болотах и кладбищах мерцали таинственные белые огонечки – души утонувших и убитых.

Народные приметы 24 августа

Если на Евпатия Коловрата выпадает новолуние и будет погожий день, то осень должна быть теплой.

Если 24 августа на рассвете мерцают звезды, через несколько дней стоит ждать дождливую погоду.

Дождь во время восхода солнца предвещает ненастье.

Если туман стелется над водоемами, будет несколько теплых, солнечных дней.

Нет ветра – несколько дней будет хорошая погода.

Источник

ТОЛК