Горняк22: В какие учреждения культуры можно сходить по «Пушкинской карте» в Алтайском крае

Молодежный театр Алтая Фото: mta-barnaul.ru

С 1 сентября школьники и студенты смогут посещать учреждения культуры Алтайского края за счет федерального бюджета. Их список пока ограничен

С начала нового учебного года в России стартует масштабный социальный проект, направленный на культурное воспитание молодежи. Для этого правительство решило дать возможность подрастающему поколению посещать театры и музеи бесплатно по «Пушкинской карте».

Присоединится к проекту и Алтайский край. «Толк» разбирался, что собой представляет эта «Пушкинская карта», как ее оформить и куда можно сходить, воспользовавшись новой мерой поддержки.

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Что такое «Пушкинская карта»

С 1 сентября у молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет появится возможность оформить «Пушкинскую карту» и оплачивать ею билеты в театр, музей, концертные залы, на выставки и т.п. Номинал карты в 2021 году составит 3 тыс. рублей, а в 2022 году будет увеличен до 5 тыс. рублей.

Обналичить эти деньги нельзя, зато можно доплатить собственными средствами за более дорогой билет. В случае если молодой человек, оформивший карту, не использует средства в течение года или истратит не полностью, они вернутся в федеральный бюджет.

«Если ребенок в школьном возрасте (а именно в этот период формируется интерес к культурной жизни) ни разу не сходит в театр, музей, концертный зал, то сложно представить, что он проявит интерес к этому в 35–40 лет. Однако не все родители могут регулярно выделять деньги на походы в учреждения культуры, чтобы ребенок всесторонне развивался. Теперь есть возможность делать это за счет бюджетных средств», – пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

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Как оформить карту и купить по ней билет

Нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», затем установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и оформить карту – виртуальную или пластиковую платежной системы «Мир». Приобретать билеты можно будет в кассах, рассчитавшись картой, либо через приложения Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, предварительно «привязав» к ним «Пушкинскую карту».

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Куда можно будет сходить по «Пушкинской карте»

По данным регионального минкультуры, с «Пушкинской картой» уже готовы принять зрителя Молодежный театр Алтая им. Золотухина, Театр драмы им. Шукшина, кукольный театр «Сказка», Алтайский музыкальный театр, Бийский драматический театр, краевая филармония и оркестр «Сибирь». Добавим, что карта не имеет региональной привязки, ей можно воспользоваться при оплате билета в любом регионе страны.

«Эти учреждения уже имеют опыт работы по продаже электронных билетов, а это одно из условий участия в проекте. По мере технической готовности организаций культуры, в том числе негосударственных, список будет расширяться. Еще одно условие – регистрация на портале «PRO.Культура.РФ» , здесь же нужно будет разместить план культурных мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта», – уточнила Елена Безрукова.

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Какой репертуар предложат молодежи

Весь репертуар в рамках проекта будут оценивать члены регионального экспертного совета. Одно из главных условий – мероприятия должны иметь воспитательный, патриотический характер.

«Именно в этом заключается основная цель проекта, а не просто в организации досуга молодежи. Спектакли, выставки, концерты должны пропагандировать важные ценности, знакомить молодых людей с отечественной культурой, а не просто быть интересными», – отмечает министр культуры.

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