Горняк22: Взрослый и ребенок погибли при взрыве гранаты в Москве

Следственный комитет Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о причинении смерти по неосторожности и о незаконном обороте оружия

Два человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве гранаты в квартире в Москве. Еще один несовершеннолетний госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 21 августа улице Малой Набережной.

По данным телеграмм-канала «112», гранату домой принёс отец и положил в шкаф. 14-летний сын взял ее и решил выдернуть чеку. В результате взрыва 44-летний мужчина и мальчик погибли.

С места происшествия в реанимацию госпитализировали 12-летнего пасынка мужчины. В квартире также находилась женщина. Она не пострадала.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в больнице скончалась пострадавшая от взрыва газа в пятиэтажке в центре Барнаула.

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