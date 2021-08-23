Горняк22: Автомобилистам отменили техосмотр ради получения ОСАГО

Под капотом автомобиля Фото: pixabay.com

Сама диагностика авто пока остается обязательной, а с 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра водителей начнут штрафовать на 2 тысячи рублей

В России вступил в силу закон об отмене необходимости проходить техосмотр ради получения полиса ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

Документ об этом президент РФ подписал 2 июля.

Уточняется, что воспользоваться новшеством автомобилисты смогут с 29 августа.

Эксперты предполагают, что новые нормы позволят упростить процесс оформления полиса и повысят его доступность.

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие еще нововведения вступают в силу с августа 2021 года.

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