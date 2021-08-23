Горняк22: В России за сутки умерли 762 пациента с COVID-19, выявили 20,5 тысяч заражений

Коронавирус Фото: pixabay.com

Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1661 (накануне было 1852), Санкт-Петербурге — 1481, Подмосковье — 1184

В России за сутки подтвердили смерть 762 пациентов с COVID-19. Об этом 22 августа сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии умерло 176 044 пациента с таким диагнозом.

За это же время в РФ выявили 20 564 случая заражения коронавирусной инфекцией (21 тысяча сутками ранее). Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 747 087 человек, свыше 6 млн пациентов вылечились.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России разыграют 100 млн рублей среди привитых от ковида.

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