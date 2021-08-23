Горняк22: На Алтае снежные барсы устроили игровую площадку у фотоловушки

Снежный барс на Алтае Фото: pixabay.com

Ранее камеры страдали лишь от лап медведей и росомах, однако теперь к «вандалам» присоединились и большие кошки, повредив сразу два устройства

В Республике Алтай снежные барсы сломали две фотоловушки и устроили игру с их деталями. Резвящиеся животные попали в объектив уцелевшего устройства. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

Особо редким ирбисам приглянулся фиксатор-ремешок.

«Мимо него не прошел ни один хищник: его грызли, подкидывали, с ним играли и взрослые особи, и барсята. Все как у обычных домашних кошек», – рассказали сотрудники парка.

При этом животные не уносили деталь с тропы, оставляя для ее следующих проходов. Экологи предположили, что хищники организовали себе мини-игровую площадку.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что на Алтае выявили новый очаг обитания снежных барсов.

ТОЛК