Горняк22: Трамп спрогнозировал возвращение России в Афганистан

Дональд Трамп Фото: www.whitehouse.gov

По мнению бывшего американского лидера, РФ попытается исправить ошибки СССР, который в свое время потратил много лет и средств на войну в регионе

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Россия попытается восстановить свое влияние в Афганистане после ухода из региона США. Об этом он сказал во время выступления в одном из штатов.

«Я слышал, что теперь они (Россия – прим.ред) возвращаются [в Афганистан]», — цитирует политика РБК.

Трамп заявил, что у России якобы осталось чувство злости за потраченное СССР время и деньги на победу в регионе, достичь которую не удалось.

Ранее российские власти уже опровергали вероятность ввода военного контингента в Афганистан.

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